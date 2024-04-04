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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمم المتحدة: النساء في غزة يواجهن وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة

غزة
غزة

أكدت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن النساء في قطاع غزة يواجهن وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: نحن بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري".

 

وتابعت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: لا بد من ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون عوائق".

 

وأكملت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: النساء في قطاع غزة يعانين نقصا حادا في المياه والغذاء والإمدادات الطبية".

 

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