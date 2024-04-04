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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تقيم حفل سحور بحضور وزراء وسفراء |صور

حفل سحور مؤسسة زاهي
حفل سحور مؤسسة زاهي حواس

أقام الدكتور طارق الجندي، الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث وقرينته، حفل سحور علي شرف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد الدكتور محمد إسماعيل، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وحضر السحور العديد من الوزراء والسفراء ونجوم الفن والمجتمع، وعلي رأسهم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، والدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي الكبير، وعمرو موسي وزير الخارجية الاسبق، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد غنيم رئيس متحف الحضارة  والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية. 

وحضر أيضا الخبير السياحي مصطفي لطفي، وخبير الآثار المصرية علي أبو دشيش عضو مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والسفيرة هيرو مصطفي غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ،والسفير مايكل كارون سفير إيطاليا، وسفير بريطانيا السفير جاريث بايلى، والسفير طارق الانصاري سفير قطر، وسفير الاتحاد الأوربي وتركيا و إيرلندا و قبرص و سويسرا و سلوفينيا و اليونان.

وألقى أحمد عيسي وزير السياحة والآثار كلمة للحضور، وحضر الأمير محمد علي ابن الملك أحمد فؤاد الثاني وزوجته، وبعض رجال الأعمال، ونجم السينما التركي علي بوراك.

كما حضر الفنان الكبير حسين فهمي والفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة إلهام شاهين والفنان إياد نصار والفنان هاني رمزي ،والفنان محمد جمعة والفنان أحمد تهامي، والإعلامي خيري رمضان، وأسامة كمال.

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