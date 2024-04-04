اعتقال 40 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه سقط شهيد في الشفة الغربية ليصل العدد إلى 480 شهيدا أو أكثر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحمت القوات في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بلدة يعبد وعاثت خرابا وفسادا في بيوت المواطنين وكانت هناك محاصرة في منزل الشهيد المشتبك معهم لعدة ساعات ولكنه ارتقى شهيدا هذا الصباح.

وتابعت أنه جرى اقتحامات متتالة في نابلس ورام الله، وتعرض شاب للإصابة وكذلك شهدت بلدة عزونة اشتباكات كبيرة جدا بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين.