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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر وزير الداخلية الكويتي.. لا مخالفات مرورية أمام مراكز اقتراع الناخبين

ارشيفي
ارشيفي

 

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف رجال الأمن بعدم تسجيل المخالفات المرورية التي تسجل أمام المدارس المخصصة كمراكز اقتراع للناخبين، تسهيلاً على المواطنين، على أن يتم تسجيل المخالفات في أي مواقع أخرى.

وأشار وزير الداخلية الكويتي بحسب وسائل إعلام كويتية الي أنه قام بتحرير مخالفات، بنفسه، اليوم لبعض المخالفين للقانون.

فيما شهدت مراكز الاقتراع في الكويت منذ فتح أبوابها أمام الناخبين اقبالا من مواطني البلاد لإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس الامة.

وقالت صحيفة الراي الكويتية؛ انه ورغم الصيام والقيام في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان  إلا أن الناخبين استشعروا المسؤولية الوطنية وتوافدوا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لتأكيد الاستحقاق الوطني والمشاركة السياسية في صنع القرار وحسن الاختيار.


كما شهدت منطقة الصباحية إقبالاً من الناخبين منذ بدء العملية الانتخابية في الساعة 12 ظهراً.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، حرص عشرات الناخبين في منطقة صباح السالم على الحضور والانتظار قبالة بوابة أكبر مركز اقتراع الدائرة الخامسة للذكور والذي يضم 23 لجنة.

وتجري العملية الاقتراعية بكل سلاسة ويسر وانهى بعض المقترعين تصويتهم خلال اقل ٥ دقائق، مشيدين بحسن التنظيم.
 

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