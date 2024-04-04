مسلسل صيد العقارب .. موعد عرض الحلقة 25

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "صيد العقارب" مشهدًا صادمًا حيث تصاب سميحة بصدمة عقب مقتل ابنها معتز.

وتذهب عايدة لزيارة سميحة في منزلها وتخبرها بأنها فقدت ابنها الثاني، سامح، على الرغم من محاولتها حمايته ويتبادلن التهديدات.

يذهب ياسين لمواجهة عايدة ويعاتبها على تسببها في مقتـ ـل زوجة شقيقته ولاء.

تقول عايدة لياسين إن عائلته هي السبب وتخبره أنه لن يمنعها أي شيء من مطاردة حق شقيقها سوى الموت.