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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السبت.. فريق مسار إجباري يحيي حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل 6 إبريل بإحدى الأماكن الشهيرة بالقاهرة الجديدة. 

واحتفت مسار إجباري مؤخرا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "نص الحاجات" الذي يتوج رحلتها الموسيقية الممتدة لأكثر من عشرين سنة عبر رابع ألبوماتها والذي ضم أغنيات "آسف" و"نص الحاجات" و"بقيت غريب

وأكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ «صدى البلد» أنه يحضر حاليًا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.

 

وقال إن الفريق يعكف على اختيار أغاني الألبوم من وسط العديد من الأغاني الموجودة معهم، وأنه من المتوقع أن يكون ألبومًا كاملاً وليس ميني ألبوم ويطرح أغانيه سينجل. 

يُذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم "نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرًا، بقيت غريب، بكلمة".

 

 

 

 

نص الحاجات مسار إجباري فرقة مسار اجبارى

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