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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| صلاح عبد الله يفتح خزائن أسراره .. الحشاشين وحق عرب يتنافسان على صدارة الأعلى مشاهدة

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

صلاح عبد الله يفتح خزائن أسراره في «حبر سري».. الليلة

 

يحل الفنان صلاح عبدالله ، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري اليوم الخميس على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف صلاح عبدالله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى مشاركته في دراما رمضان 2024 .

 

يُذكر أن حقق مسلسل “العتاولة” أرقاما قوية علي موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

الحشاشين وحق عرب يتنافسان على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن مسلسل حق عرب من المنافسة علي الصدارة ضمن الاعمال الرمضانية التي تعرض عبر منصة watch it . 

 

احتل مسلسل حق عرب المركز الثاني ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، بينما جاء في المركز الأول مسلسل الحشاشين

متوجعوش قلبي.. تامر حبيب يشيد بـ«دون سابق إنذار»».. ويطلب من صانعه طلبًا

أشاد الكاتب تامر حبيب بمسلسل “بدون سابق إنذار ”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وقال تامر حبيب: “بدون سابق إنذار ومن أول حلقة، قدرتوا وببساطة وسلاسة تخلوني أصدقكم وأتعاطف معكم، وبمجرد ما اديتلكم صباعي، كلتوا دراعي، أو بالأحرى كلتوني كلي، بقيت واحد منكم، شايل همكم قدكم وساعات أكثر منكم، محتاس حوستكم ومتلخبط لخبطتكم، عايز أعرف عشان أرتاح وأنا عارف إني لو عرفت مش هارتاح، خايف على عمر من رد فعلكم أكثر من خوفي عليه من المرض، بس متطمن إنكم بتحبوه أياً كان المستخبي، وفي نفس الوقت حالة التخبط وعدم الاتزان والتوتر المرضي اللي انتوا فيه قالقني عليكم وعلى الولد”. 

الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم الفنان صلاح عبدالله دراما رمضان 2024 صلاح عبدالله مسلسل حق عرب مسلسل “العتاولة

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أخبار الفن| صلاح عبد الله يفتح خزائن أسراره .. الحشاشين وحق عرب يتنافسان على صدارة الأعلى مشاهدة

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