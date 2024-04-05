عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح شخصيته فى خالد نور وولده نور خالد.. ميكا يهدد باسم سمرة | فيديو

سيد أسامة
سيد أسامة

حل الفنان الشاب سيد أسامة ضيفا على صدى البلد للحديث عن تفاصيل شخصية “ميكا” والتى يقدمها فى مسلسل خالد نور وولده نور خالد.

وتصدر سيد أسامة “ميكا” التريند المصري بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل بسبب طريقته الغريبة التى يتحدث بها فى المسلسل.

وكشف سيد أسامة خلال الندوة عن تفاصيل شخصية ميكا واستعداده لها، وأيضا كواليس تصوير المشاهد الكوميدية بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

شاهد الفيديو أضغط هنا 

ميكا يهدد باسم سمرة 

وقام سيد أسامة الشهير بشخصية ميكا بعمل فيديو كوميدي ووجه من خلاله رسالة إلى شخصية عيسي الوزان التى يقدمها باسم سمرة فى العتاولة وذلك بعد قتله لأبن أحمد السقا ضمن أحداث المسلسل.

وتوعد ميكا لعيسى الوزان وحقق الفيديو انتشارا واسعا منذ طرحه على صفحات السوشيال ميديا.

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.
 

باسم سمرة ميكا خالد نور وولده نور خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء تصوير كوبرا.. رسالة منة فضالي لـ محمد عادل إمام

وائل جسار يحيى حفل العيد في بغداد

28 أبريل.. هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا

في ندوة صدى البلد.. سيد أسامة يكشف كواليس شخصية "ميكا"|صور

مش هنأذي نفسنا.. حمادة هلال يكشف حقيقة استعانته بكتب السحر في تصوير المداح

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز مفاجأة ولاد رزق 3 وإسعاد يونس تكشف اللحظات الأخيرة فى حياة سهير البابلي

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

سيرين عبد النور تعلن وفاة والدتها

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي يشعل حرب بين إيلون ماسك وOpen Ai..والمهندسون هم السلاح

أمريكا: نراجع تقارير بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قصف غزة

سيناريو درامي.. تشيلسي يتفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة غير متوقعة

الإطاحة ب 21 لاعب من قائمة نادي النصر السعودي..تصريحات تثير الجدل في دوري روشن

ما هو جيش اللافندر الذي يحارب في صفوف قوات الاحتلال لإبادة غزة؟

هتغير حياتك 180 درجة..عجائب الصلاة على النبي في آخر جمعة من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس سلمي أبو ضيف تثير الجدل في أول ظهور بعد أعلى نسبة مشاهدة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

عباءة مطرزة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة رمضانية

الفنان محمد محمود يقيم حفل إفطار لأسرة أعلى نسبة مشاهدة

فيديو

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ