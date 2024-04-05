بعد نجاح شخصيته فى خالد نور وولده نور خالد.. ميكا يهدد باسم سمرة | فيديو

حل الفنان الشاب سيد أسامة ضيفا على صدى البلد للحديث عن تفاصيل شخصية “ميكا” والتى يقدمها فى مسلسل خالد نور وولده نور خالد.



وتصدر سيد أسامة “ميكا” التريند المصري بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل بسبب طريقته الغريبة التى يتحدث بها فى المسلسل.



وكشف سيد أسامة خلال الندوة عن تفاصيل شخصية ميكا واستعداده لها، وأيضا كواليس تصوير المشاهد الكوميدية بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

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ميكا يهدد باسم سمرة

وقام سيد أسامة الشهير بشخصية ميكا بعمل فيديو كوميدي ووجه من خلاله رسالة إلى شخصية عيسي الوزان التى يقدمها باسم سمرة فى العتاولة وذلك بعد قتله لأبن أحمد السقا ضمن أحداث المسلسل.



وتوعد ميكا لعيسى الوزان وحقق الفيديو انتشارا واسعا منذ طرحه على صفحات السوشيال ميديا.





مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.

