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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: على حمدين صباحي الاصطفاف مع جميع الأحزاب خلف القيادة السياسية

حمدين صباحى
حمدين صباحى

قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجديد أن حمدين صباحى من وجهة نظرى دائما ما يثير الجدل، مشيرا إلى أن ظهوره على قناة الميادين الذارع الإعلامي لحزب الله يأتى فى توقيت ليس فى صالح الموقف المصرى الملتزم بالثوابت الوطنية الخاصة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى ودول الجوار.

 

وأكد عنانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا يعرف بأى صفة يظهر حمدين صباحى على قناة الميادين، داعيا حمدين صباحى إلى ضرورة الاصطفاف مع كافة الأحزاب والقوى السياسية مع الشعب المصرى، لأن هذا توقيت الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، فى ظل اضطراب إقليمى.

 

وكان حزب الكرامة أعلن أن حمدين صباحى ، الأمين العام للمؤتمر القومى العربى يحل ضيفا اليوم على قناة الميادين اللبنانية.

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