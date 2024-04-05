قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف عليها

يلعب النادي الأهلي مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة ضد فريق سيمبا التنزاني.

ويطمح المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور النصف النهائي من هذه المباراة المهمة.

وواصل الأهلي تدريباته يوم أمس على ملعب "التتش" بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمباراة المهمة أمام سيمبا التنزاني.

وقبل بدء التدريبات، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ستنقل مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، ويمكن مشاهدتها عن طريق التردد الرقمي الأرضي: UHF32، والتردد التماثلي الأرضي: UHF9. بالإضافة إلى ذلك، ستبث المباراة على قناة beIN Sports HD 6 ولكنها مشفرة، وستكون بتعليق التونسي عصام الشوالي.

في لقاء الذهاب الذي جرى في تنزانيا، فاز الأهلي بهدف من دون رد سجله أحمد نبيل كوكا. وسيكون الهدف للأهلي في مباراة اليوم هو الخروج على الأقل بالتعادل للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا

حراسة المرمى مصطفى شوبير.

خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامى ربيعه، على معلول.

خط الوسط مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدى أفشه.

خط الهجوم بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.