دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 2024.. فرصة عظيمة لتحقيق الثواب والبركة

في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لعام 2024، يستحب لكل مسلم أن يدعوا الله بالتوفيق والبركة في الدنيا والآخرة كما أنه يستحب لكل مسلم في الأيام الأخيرة من رمضان الاستعداد ليوم الجمعة التي تصادف هذه الليالي العشر الأواخر بالإكثار من قيام الليل ، وتوجيه الدعاء والتضرع لله بالتوفيق والمغفرة والرحمة، والاجتهاد في أداء العبادات والأعمال الصالحة، وإظهار الحسنات والأخلاق الحميدة لنيل رضا الله تعالى.



ويستحب لكل مسلم أن يدعوا الله أن يغفر لنا ذنوبنا وينير قلوبنا بالإيمان والخشوع، وندعوه بأن يجعلنا من عباده المخلصين الصالحين، الذين يعملون بالخير وينشرون المحبة والسلام في العالم وأن يعيننا على الطاعة ويبعدنا عن المعاصي والشرور وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويجعلهما خالصين لوجهه الكريم. اللهم اجعل هذا الشهر شاهداً لنا يوم القيامة، وارزقنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.



- ويقول المسلم في دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان اللهم نور ظاهري بنور ذكرك , ونور باطني بنور معرفتك , ونور جوارحي بنور طاعتك , ونور روحي بنور مشاهداتك , ونور جسدي بنور حمدك ,ونور عيني بنور بصيرتك , ونور لساني بنور شكرك ,ونور قلبي بنور حبك , ونور صدري بنور أسرارك , ونور يدي بنور رجائك , ونور قدمي بنور الوقوف بين يديك ,ونور عقلي بنور حكمتك , ونور وجهي بنور انسك , ونور أذني بنور كلامك . ونور أصابعي بنور تسبيحك , ونور عملي بنور رحمتك , ونور عبادتي بنور توفيقك ,ونور وقتي بنور بركتك , ونور أيامي بنور قربك , ونور لحظاتي بنور شوقك , ونور أنفاسي بنور نبيك , ونور جبيني بنور سجودك , ونور هيكلي بنور عبوديتك ,ونور فؤادي بنور مراقبتك , ونور بصيرتي بنور قربك , ونور عظمي بنور بقائك ,ونور لحمي بنور ثنائك , ونور دمي بنور أنوارك , ونور بشريتي بنور أسمائك , ونور خُلُقي بنور صفائك , ونور أعضائي بنور أوامرك ,

-اللهم اهدني لأنوارك , اللهم اعطني نورا اهتدي به لأنوارك .بفضلك وكرمك يالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

وهو القاهر فوق عباده: فى هذه الاوقات المباركة من يوم الجمعة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم أسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس المستوحشين رحمة للعالمين راحه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون لنورجماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما . صلى الله عليه وسلم .

الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

يمثل يوم الجمعة في شهر رمضان فرصة عظيمة لتحقيق الثواب والبركة، وتحقيق العبادة الصحيحة والتوبة والاستغفار، وإظهار التضامن والتكافل مع الآخرين، ويوم الجمعة الأخيرة في شهر رمضان هو يوم ومبارك حيث يتزامن هذا اليوم مع عشرة أيام الأخيرة من الشهر الكريم، والتي تعتبر من أهم الفترات الزمنية في الشهر الكريم، وليلة الجمعة هي ليلة مباركة يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات والتوبة والاستغفار، ويستحب لكل مسلم في هذا اليوم تحري الصلاة في المسجد، وقضاء الدين وتحقيق المصالح وإطعام الفقراء والمحتاجين، والتكفير عن الذنوب وتحمل النفقات على المساكين والمحتاجين، وتلاوة القرآن الكريم والذكر والدعاء.



ويستحب أن يقول المسلم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان اللهم بحق هذه الساعات المباركة وبحق نفحات هذا الشهر المبارك نور ظاهري بنور ذكرك , ونور باطني بنور معرفتك , ونور جوارحي بنور طاعتك , ونور روحي بنور مشاهداتك , ونور جسدي بنور حمدك ,ونور عيني بنور بصيرتك , ونور لساني بنور شكرك ,ونور قلبي بنور حبك , ونور صدري بنور أسرارك , ونور يدي بنور رجائك , ونور قدمي بنور الوقوف بين يديك ,ونور عقلي بنور حكمتك , ونور وجهي بنور انسك , ونور أذني بنور كلامك . ونور أصابعي بنور تسبيحك , ونور عملي بنور رحمتك , ونور عبادتي بنور توفيقك ,ونور وقتي بنور بركتك , ونور أيامي بنور قربك , ونور لحظاتي بنور شوقك , ونور أنفاسي بنور نبيك , ونور جبيني بنور سجودك , ونور هيكلي بنور عبوديتك ,ونور فؤادي بنور مراقبتك , ونور بصيرتي بنور قربك , ونور عظمي بنور بقائك ,ونور لحمي بنور ثنائك , ونور دمي بنور أنوارك , ونور بشريتي بنور أسمائك , ونور خُلُقي بنور صفائك , ونور أعضائي بنور أوامرك ,

اللهم اهدني لأنوارك , اللهم اعطني نورا اهتدي به لأنوارك .بفضلك وكرمك يالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

اللهمَّ اجعلنا ممَّنْ تغفرُ لهمْ ذنوبهمْ، وتطهِّرُ قلوبهمْ، وتُبَيِّضُ وجوهَهُمْ، وتجعلَهُمْ مِنْ عبادِكَ الصالحينَ، الذينَ تقولُ لَهُمْ: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ} [الزمر: 73].



دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

-يا ربَّنا، يا رحمنُ، يا رحيمُ، يا رزَّاقُ، يا واسعَ العطاءِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا مُنزِلَ التوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ، أسألُكَ بجلالِكَ وعظيمِ سلطانِكَ، أنْ تتقبَّلَ منَّا صيامَنا وقيامَنا وذكرَنا ودعاءَنا في هذا الشهرِ الكريمِ، وتجعلَهُ شاهدًا لنا يومَ القيامةِ، وترفعَ درجاتِنا بهِ عندَكَ، وتكتُبَ لنا بكُلِّ خَطْوَةٍ نحوَ مَسَجِدِكَ حسنَةً، وتغفرَ لنا ذنوبَنا وتوسِّعَ لنا في رزقِنا وتيسِّرَ لنا في أمورِنا وتعفو عنَّا وترحمَنا، وتجعلَ لنا في كُلِّ خَطْوَةٍ نحوَ بَيْتِكَ ومحبوبَتِكَ فِي الجنةِ حُبًّا وشوقًا وتحبُّبًا.

-اللهم إني أسألك الجنة، اللهم اجعلني من أهلها اللهم ارزقني الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم اجعل الجنة مأواي ومسكني اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم اجعلني من المقربين إليك في الجنة اللهم ارزقني نعيم الجنة واجعلني من أهلها.

اللهم أسكني الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل الجنة هي مثواي وهي العوض الأكبر والمصير الأفضل.

اللهم اجعلني من المتقين والمحسنين وأهل الجنة اللهم ارزقني الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعل الجنة رحمتك ومغفرتك وعافيتك ونجاحك.

اللهم اجعل الجنة مسكنا لي ولجميع المسلمين.

-اللهم ادخلني الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب اللهم اجعل الجنة عوضي ومثواي ومأواي ومسكني.

اللهم اجعل الجنة ملجأي ومأواي ومستقري اللهم ارزقني نعيم الجنة وعافية الدنيا والآخرة اللهم ارزقني جنة النعيم والنعيم الأعظم.

-اللهم ادخلني الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل الجنة قرة عيني وفرح قلبي اللهم ارزقني الجنة واجعلني من أهلها.

-اللهم ارحمني برحمتك الواسعة واجعل الجنة منزلتي ومأواي اللهم ادخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.