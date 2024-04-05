كفر شكر التخصصي تنقذ مريضا مصابا بكسور بالوجه والفكين

كشف الدكتور محمد ناجي مدير مستشفي كفر شكر التخصصي ، تفاصيل الجراحة النادرة والعاجلة التي تم اجرائها لمريض تعرض لكسر بعظام الأنف والوجنة.

وقال ناجي ، حادث سير لمريض فى العقد الثالث من عمره تم تحويله من مستشفى شبين الكوم التعليمي لمستشفى كفر شكر التخصصي حيث كان يعاني من كسر مضاعف بالفك العلوي مع كسر بعظام الأنف وكسر بحجاج العين وكسر بعظام الوجنة.

وتابع ناجي ، على الفور تم تحضير المصاب لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكسور بعد عرضه على تخصصات الأنف والاذن وجراحة المخ والأعصاب وتقييم الوضع الصحي للمصاب كما تم رفع قرار علاج على نفقة الدولة وتم الإستجابة الفورية والرد على القرار فى اليوم التالي مباشرة.

استغرقت الجراحة ٦ ساعات متواصلة تم خلالها تثبيت الكسور بشرائح ومسامير وتكللت الجراحة بالنجاح والمريض يتماثل للشفاء.

قام بإجراء الجراحة كلا من د. محمد عبد الله الليثي رئيس القسم وشاركه د. احمد أسامة حجازي ، د. محمد عبد الجواد بمشاركة مس سمر أخصائية تمريض العمليات قام بتخدير المريض استشاري التخدير د. احمد مصطفى متولى.

