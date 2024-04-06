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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو| إمام عاشور يفجر مفاجأة.. الصين تدعم فلسطين وهجوم على شيرين وأنغام وآمال ماهر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

عمر هاشم : الصوم يجمع الأمة ويوحد صفها
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصوم يوحد الأمة ويعملها وحدة الصف، حيث يمسكون عن الطعام ويفطرون في وقت واحد.


مجدي عبد الغني: أي رجل على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة
قال مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المرأة خلقت لرجل واحد، وأي ذكر على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة وهي قناعته الخاصة، موضحًا أن الذي يتزوج مرة واحدة لا يصح أن يتزوج من امرأة أخرى.

 

إمام عاشور يفجر مفاجأة : بروح لطبيب نفسي لهذا السبب
أكد اللاعب إمام عاشور، أن من أكثر العيوب التي يراها في نفسه أنه متهور ومن الشخصيات التي تقوم بفعل أول قرار يأتي في تفكيرها، لكنه مع الوقت بدأ ويحاول علاج هذا الأمر، ويتعلم التأني وأن يُصبح أهدى بشكل أكبر من ذلك.


مندوب الصين: ندعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.. فيديو
قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إنه يجب التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل التوقف عن جرائمها.


لماذا يدخل المنتــ.حر النار؟: حسام موافى يجيب
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الصوم أمر بين العبد وربه والله يجزى عليه ومن كان قادرا على الصوم فليصم ومن لم يقدر فعدة من أيام آخر.


جوتيريش : ينبغي على إسرائيل وقف استخدام الذكاء الاصطناعي في حرب غزة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أحدثت دمارا غير مسبوق في غزة على مدار 6 أشهر، وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، شاحنات المساعدات تواجه العراقيل في الوصول إلى قطاع غزة، ويجب تسهيل الأمور لها.

 


أبو عاصي: تقبيل تراب البلد ليس شركا.. وحب الوطن "فطرة"|فيديو
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن من حرموا الاحتفال بالأعياد الوطنية والقومية ليس لديهم دليل واحد، ولديهم مشكلة قراءة النصوص أو الفتاوى بعيدا عن الأصول الكلية، فالأصل في الأشياء أنها حلال، ولا ننتقل عن الحل إلى غيره الا بدليل.

 


حناجر ع الفاضي| هجوم لاذع من عنتر هلال ضد شيرين وأنغام وآمال ماهر
فتح الشاعر الغنائي عنتر هلال،  النار على المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر.

وقال هلال “لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو المزيكا، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا”.

 

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