جوتيريش : ينبغي على إسرائيل وقف استخدام الذكاء الاصطناعي في حرب غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أحدثت دمارا غير مسبوق في غزة على مدار 6 أشهر، وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، شاحنات المساعدات تواجه العراقيل في الوصول إلى قطاع غزة، ويجب تسهيل الأمور لها.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة، أنه ينبغي على إسرائيل التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب الدموية على قطاع غزة، فيما طالبت منظمة المطبخ العالمي بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة.

وطالبت بولندا، إسرائيل بإجراء تحقيق جنائي في مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بغز، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات.

كما أعلن أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قائدًا افترض خطأ أنهم مسلحون من "حماس" كانوا في مركبات المطبخ المركزي العالمي التي استهدفتها الغارة الجوية.