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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باتصال مع جوتيريش.. وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مجلس الأمن الدولي برد فعل متناسب وواضح على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أؤكد مجددا مسؤولية هذه المنظمة في الحفاظ على السلام والأمن، وطالبت برد واضح ومتناسب وإدانة للجريمة الأخيرة من مجلس الأمن الدولي".

وبحسب وزير الخارجية الإيراني، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه لـ إيران في الضحايا الذين وقعوا نتيجة الغارة الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق. 

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المبنى كان القنصلية الإيرانية. 

أفاد مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن 7 مستشارين عسكريين قتلوا: الجنرالات محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط آخرين. 

وبحسب قناة IRIB التلفزيونية المملوكة للحكومة الإيرانية، كان زاهدي يقود قوات القدس في لبنان وسوريا.

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