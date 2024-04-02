عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام مجلس الأمن.. روسيا تدين الغارات الإسرائيلية بعد استهداف القنصلية الإيرانية بسوريا

القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية في دمشق

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، وتعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة البلاد.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن، إن روسيا يدين بشدة الضربات الجوية المستمرة على الأراضي السورية ذات السيادة، ويعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادة ذلك البلد ووحدة أراضيه". 

وأضاف: "نعتقد أن مثل هذه الأعمال العدوانية من جانب إسرائيل، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وشدد على أن روسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن "ممارسة الأعمال العنيفة الاستفزازية على أراضي سوريا" والدول المجاورة الأخرى، لأن مثل هذه الأعمال محفوفة "بمخاطر وعواقب خطيرة للغاية" على المنطقة بأكملها.

وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المبنى كان قنصلية إيرانية. 

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن 7 مستشارين عسكريين قتلوا وهم محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط آخرين.

بيان عاجل من حركة المجاهدين الفلسطينية بشأن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

مسئول إيراني كبير يكشف دور الولايات المتحدة في الهجوم على القنصلية بدمشق

روسيا سوريا الأمم المتحدة إسرائيل مجلس الأمن الاحتلال الاسرائيلي الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من حركة المجاهدين الفلسطينية بشأن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

مسئول إيراني كبير يكشف دور الولايات المتحدة في الهجوم على القنصلية بدمشق

هل تجر تل أبيب المنطقة إلى حرب إقليمية.. القصة الكاملة للغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا

ليبيا تعليقا على استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق: انتهاك واضح لاتفاق فيينا

قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.. واشنطن تتنصل وطهران تتوعد بالانتقام

ترشيحاتنا

مران الأهلي| إجراء جديد لـ إمام عاشور

احترت ومش عارف تعمل إيه؟|11 سؤال وجواب عن زكاة الفطر ينهي الخلاف عنها

نبأ سار لجماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

مران الأهلي| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين

أمام مجلس الأمن.. الصين تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا ولبنان

في المولات.. أماكن مميزة لاستخراج فيش وتشبيه خلال دقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ