أمام مجلس الأمن.. روسيا تدين الغارات الإسرائيلية بعد استهداف القنصلية الإيرانية بسوريا

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، وتعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة البلاد.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن، إن روسيا يدين بشدة الضربات الجوية المستمرة على الأراضي السورية ذات السيادة، ويعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادة ذلك البلد ووحدة أراضيه".

وأضاف: "نعتقد أن مثل هذه الأعمال العدوانية من جانب إسرائيل، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وشدد على أن روسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن "ممارسة الأعمال العنيفة الاستفزازية على أراضي سوريا" والدول المجاورة الأخرى، لأن مثل هذه الأعمال محفوفة "بمخاطر وعواقب خطيرة للغاية" على المنطقة بأكملها.

وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المبنى كان قنصلية إيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن 7 مستشارين عسكريين قتلوا وهم محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط آخرين.