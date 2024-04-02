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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حركة المجاهدين الفلسطينية بشأن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

حركة المجاهدين الفلسطينية
حركة المجاهدين الفلسطينية

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق الذي وقع أمس الاثنين وأدي إلى مقتل 7 قيادات إيرانية بارزة.

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان لها: "ندين بشدة عملية الاغتيال الجبانة لقادة ودبلوماسيين إيرانيين بقصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أمس".

وأدكت الحركة أن الاحتلال الإسرائي هو تهديد لكل مكونات الأمة، ومواجهته ومقاومته ضرورة مهمة من أجل بقاء ووحدة الأمة.

وأضافت أن الجرأة على استهداف المقار الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والمرافق الصحية جاء نتيجة للغطاء الأمريكي والعجز الدولي عن كبح جماح دولة الإرهاب الإسرائيلية.

كما أكدت الحركة على ضرورة أن يكون الرد على الاحتلال الإسرائيلي من جميع الجبهات ليتناسب مع مستوى الجريمة التى ارتكبها فهو لا يفهم إلا لغة الدم والحراب.

ودعت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيانها، إلى رفع وتيرة المقاومة بشكل متصاعد لوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المجازر في غزة والمنطقة.

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