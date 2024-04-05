جوتيريش : الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الحرب بغزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على مدى الأشهر الستة الماضية تسببت في موت متواصل للفلسطينيين في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي له : منزعجون للغاية من التقارير التي تفيد أن إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف في غزة

وتابع : مقتل أكثر من 700 شخص من العاملين في القطاع الصحي ومنظمات الأمم المتحدة معظمهم من الأونروا

وأردف : إصلاح الإخفاقات في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية يتطلب تحقيقات مستقلة وتغييرات ملموسة

وزاد غوتيريش: آمل أن تطبق إسرائيل نواياها المعلنة بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

واكمل : أكرر المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين؛ هناك مخاطر لامتداد النزاع إقليميا وآن الأوان لإسكات الأسلحة ووقف المجاعة ومعاناة المواطنين في قطاع غزة

وأتم : المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية للموافقة على تحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة " مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الحرب بغزة