اقتصادى: أسعار الدولار تتراجع خلال الفترة المقبلة

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي،أنه مطلوب من الحكومة الجديدة أن تمتلك قدرة على خلق مسارات تفاوض لسلسة الديون وأن تتسم بالتعاون والتجانس وتراعي اعتبارات تغير المناخ.

وأضاف مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"المذاع على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أنه ينحاز لفكرة تغيير الحكومة على أن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة تدفقات رؤوس أموال أجنبية.

وأوضح مدحت نافع أن السبيل لانخفاض الأسعار، هو توفير مناخ جيد للتنافسية والاستفادة من أدوات وخبرات جديدة.

الدولار

واختتم أن الدولار حاليا أعلى من قيمته وسوف ينخفض مع عودة التدفقات الدولارية مثل عوائد العاملين في الخارج إلى جانب زيادة مستويات الدخل الأجنبي مثل قناة السويس التي تأثرت في الفترة الماضية.