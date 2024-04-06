شرخ فى عضمة العين.. تفاصيل إصابة حسين الشحات

أثبتت الفحوصات إصابة حسين الشحات نجم النادى الاهلى بشرخ فى عضمة العين بعد تعرضه للإصابة في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة سيمبا .

وتقرر نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا ، بسبب تعرضه للإصابة في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال مساء السبت.