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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيل مواطن سعودي من مصر إلى المملكة | ما السبب؟

ارشيفي
ارشيفي

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة وبالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بنقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على المواطنين في الداخل والخارج، حيث استدعت حالة المواطن الطبية نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

وفي وقت سابق؛ نقلت طائرة إخلاء طبي سعودية، مواطنا سعوديا تعرض لوعكة صحية في المغرب؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة وحرصها الدائم على المواطنين في الداخل والخارج.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد استدعت الحالة الصحية للمواطن إعادته إلى المملكة؛ لاستكمال علاجه، وجرى ذلك بالتنسيق مع سفارة المملكة في الرباط.

ووافق مجلس الشورى السعودي، في وقت سابق، على مشروع نظام الإخلاء الطبي، من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية، وَفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية.
 

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