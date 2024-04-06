عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من رهانات خفض الفائدة

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، بسبب عدد من العوامل من بينها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2344.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية 1.6% إلى 2345.4 دولار للأونصة، بعد أن لامست 2350 دولاراً، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 4.8%.

وقال كبير استراتيجي السوق في شركة Blue Line Futures الأميركية، فيليب سترايبل، إن هناك الكثير من تدفقات رأس المال، والجميع يلاحقون ارتفاع السوق، مما يساعد أسعار الذهب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية القوية والشراء للمضاربة

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة العمل الأميركية، في تقرير التوظيف، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 200 ألف وظيفة في المتوسط، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألفاً إلى 250 ألفاً.

وأكد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء 3 أبريل، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بعد ترك معدل الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50% في اجتماع الشهر الماضي.

ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 59% تقريباً بأن يخفض بالفدرالي معدلات الفائدة في يونيو.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 27.30 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 925.15 دولار. وكلاهما على طريق تحقيق ارتفاع أسبوعي.

وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1003.50 دولار للأونصة، ويتجه صوب تراجع أسبوعي.

أسعار الذهب العقود الأمريكية الآجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

ترشيحاتنا

حماس: وفد من الحركة يصل القاهرة غدا استجابة لدعوة الأشقاء في مصر

لإعلان موعد عيد الفطر.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال بعد غد

الصحة في غزة: 33137 شهيدا و75815 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك.. بيان عاجل من دار الإفتاء

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

الحرس الثوري الإيراني يؤكد تلبيته المطالب الشعبية بمحاسبة الكيان الصهيوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ