مصرع شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر فى القليوبية

لقى شاب مصرعه صدمة قطار بشبين القناطر أثناء قيامه بعبور السكة الحديد وتم نقل الجثى الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اخطارا بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز .



وانتقلت أجهزة الامن وتبين انه اصناء عبور " ا ف م " 26 سنة خط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بالدفنة.