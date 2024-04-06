الرئيس قيس السعيد: ترشح هؤلاء للرئاسة التونسية خط أحمر

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك فئات من السياسيين ترشحهم للانتخابات التونسية القادمة خط أحمر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، خلال مشاركته بموكب إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة.

وبحسب الصحف التونسية المحلية، فقد قال رئيس الدولة إنه “لا يمكن القبول بترشّح للمجموعات التي ترتمي في أحضان الخارج للانتخابات”.

وأضاف: “هل سمعتم يوما برئيس دولة غربية مُرشّح لتونس؟..المرشح يجب أن يكون مُزكّى من قبل التونسيين ومنتخبا منهم وليس من أي جهة أخرى.

وختم قيس تصريحاته قائلاً: "نحن نخوض حرب وجود وبقاء أو فناء من أجل الوطن..نحن نعتز بسيادتنا ولا يمكن أن نبيعها بكنوز العالم”.

وكان الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، قد توقع، أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر أو أكتوبر 2024.