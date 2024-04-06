عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخر الشهر.. كورتوا يزف نبأ سارا لجماهير ريال مدريد

كورتوا
كورتوا

زف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمي فريق ريال مدريد الاسباني، نبأ سارا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي وجماهير الفريق.

وقال كورتوا، في تصريح نقله الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "في نهاية هذا الشهر، سأشارك في التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأوضح رومانو أن ريال مدريد يعتمد بنسبة 100% على كورتوا كحارس أساسي للميرنجي في الموسم المقبل، ولم يغير النادي الملكي موقفه أبدا تجاه نجمه البلجيكي.

كان كورتوا تعرض منذ عدة أسابيع لتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

يذكر أن الحارس البلجيكي عاد للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، خلال شهر مارس الماضي، بعد تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، لكن باغتته الإصابة الجديدة سريعا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

موضوعات متعلقة

تشكيل ميلان في مواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي

محمد صلاح يكشف سر الجلوس على حافة السرير

اشتباكات عنيفة بين جماهير روما ولاتسيو قبل الديربي

تفاصيل إصابة حسين الشحات في لقاء سيمبا التنزاني

بصاروخية السولية وكهربا| الأهلي يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل السلبي أمام التعاون بدوري روشن السعودي

بمشاركة محمد شريف.. الهلال يضرب الخليج برباعية في دوري روشن السعودي

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر.. ليلةٌ صافيةٌ لا بردٌ فيها ولا حر ولا عواء

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة يدين "المجاعة المخزية من صنع الإنسان" في غزة

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ