أخر الشهر.. كورتوا يزف نبأ سارا لجماهير ريال مدريد

زف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمي فريق ريال مدريد الاسباني، نبأ سارا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي وجماهير الفريق.

وقال كورتوا، في تصريح نقله الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "في نهاية هذا الشهر، سأشارك في التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأوضح رومانو أن ريال مدريد يعتمد بنسبة 100% على كورتوا كحارس أساسي للميرنجي في الموسم المقبل، ولم يغير النادي الملكي موقفه أبدا تجاه نجمه البلجيكي.

كان كورتوا تعرض منذ عدة أسابيع لتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

يذكر أن الحارس البلجيكي عاد للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، خلال شهر مارس الماضي، بعد تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، لكن باغتته الإصابة الجديدة سريعا.