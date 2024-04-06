تشكيل ميلان في مواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة ليتشي، عصر اليوم السبت، بملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي.

يفتقد ميلان نجمه روبن لوفتوس تشيك للإيقاف، لينضم للغائبين مالك ثياو، كالولو وتوماسو بوبيجا، بينما عاد ثيو هيرنانديز من الإيقاف ليشارك أساسيا.

وقرر بيولي منح بوليسيتش دورا جديدا بالدفع به كصانع لعب خلف الجناحين لياو وتشوكويزي والمهاجم جيرو.

وفيما يلي تشكيل الروسونيري:

ماينان، كالابريا، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز، ياسين عدلي، ريجنديرز، تشوكويزي، بوليسيتش، لياو، جيرو.

في المقابل، جاء تشكيل الضيوف كالآتي:

فالكوني، فينوتي، باسكيروتو، بونجراتشيتش، جالو، بلين، رمضاني، باندا، جونزاليس، دورجو، كريستوفيتش.