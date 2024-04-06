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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر .. وهذه عقوبة المخالفين

الألعاب النارية
الألعاب النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها قبل عيد الفطر المبارك.

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد).. وبحوزته أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام. 

كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر)، وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (4 أشخاص بمحافظة الجيزة).. وبحوزتهم (قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الفطر المبارك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

الالعاب النارية عيد الفطر عيد الفطر المبارك الداخلية وزارة الداخلية

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