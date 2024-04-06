بريطانيا.. إلغاء 140 رحلة جوية بسبب الرياح العاتية

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بإلغاء العشرات من الرحلات الجوية بسبب العاصفة كاثلين التي أجلبت رياحًا قوية في المملكة المتحدة.

وذكرت "بي بي سي"، أنه تم إلغاء حوالي 140 رحلة طيران مغادرة ووصولاً إلى مطارات المملكة المتحدة بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأصفر من الطقس بسبب الرياح.

كما تأثرت خدمات السكك الحديدية والعبارات في اسكتلندا.

واجتاحت رياح تزيد سرعتها على 70 ميلاً في الساعة أجزاء من المملكة المتحدة ووصلت درجات الحرارة إلى 21.4 درجة مئوية (70.5 فهرنهايت) في شرق إنجلترا.

كما تم تسجيل أعلى درجة حرارة لهذا العام في لاكينهيث، سوفولك، اليوم السبت، متجاوزة أعلى درجة حرارة سابقة لهذا العام، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 19.9 درجة مئوية في شمال غرب اسكتلندا في يناير.

وواجه آلاف الركاب تأخيرات بعد إلغاء الرحلات الجوية في المطارات بما في ذلك هيثرو ومانشستر وبرمنجهام وإدنبرة وبلفاست سيتي.

وكانت الغالبية العظمى من الرحلات الجوية المتضررة هي المسافرة داخل المملكة المتحدة ومن وإلى جزيرة أيرلندا.

كما تم إيقاف رحلات طيران إيزي جيت من وإلى جزيرة مان.

وفي أيرلندا الشمالية، تضرر جزء من سقف متحف تيتانيك في بلفاست بسبب العاصفة.

وقال إيلي جلاسير، خبير الأرصاد الجوية إن "العاصفة هي السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة بسبب موقع العاصفة المتمركز نحو الغرب مما يجلب رياحا جنوبية عبر البلاد، وهذا يرفع درجات الحرارة الأكثر دفئا، مما يعني أن نرى درجات حرارة تصل إلى 22 درجة مئوية."