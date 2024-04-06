السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.. وعود للمصريين وتكليفات للحكومة

حمل خطاب الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية رسائل طمأنة إلى الشعب المصري بمختلف شرائحه وإصرار تام على تخطي كل التحديات، كما حمل وعودا للمصريين وتكليفات للحكومة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونواب مجلسي النواب والشيوخ فضلا عن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والثقافة والإعلام.

وقال الرئيس السيسي: بالأمس القريب، أديت اليمين الدستورية.. معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظا على سلامة أراضيه واليوم أعاهد الله.. بأن أستمر فى السعى والاجتهاد.. من أجل رفعة وعزة مصر.. وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.. والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها.. وريادتها الإقليمية ودورها الدولي..

وجاءت رسائل الرئيس كالآتي:

- الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة.. للطبقات الأولى بالرعاية.

- دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق دعوتى للحوار الوطنى فى أبريل 2022.. والتى دعمت مخرجاتها الأولى.. ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

- وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له.. وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد.. والخدمات الصحية اللائقة.. والسكن الكريم.

- الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي.. التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة.. فى مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري.. والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل.. ودعم مؤسسات الدول الوطنية.. واحترام إرادة الشعوب.

وأكد الرئيس السيسي أن قصة أمتنا على مدار عشر سنوات مضت.. ستكتب بحروف المجد والفخر، فى سجلنا الوطنى وتظل أحلام المصريين في وطن يليق بتضحياتهم وتاريخهم.. هي البوصلة التي توجهها إلى السبيل.. نحو تحقيق الهدف المنشود وستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية.. وطنا عظيما، يتسع لكل المصريين .. فمصر الوطن الذى يسكن فينا.