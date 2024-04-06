حفل إفطار الأسرة المصرية.. توجيه جديد من السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

أبرزت صفحة الحوار الوطن المصري على "فيسبوك" أهم الرسائل التي حملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاءت مطمئنة للشعب المصري بمختلف شرائحه وإصرار تام على تخطي كل التحديات، كما حمل وعودا للمصريين وتكليفات للحكومة.

وشارك الرئيس السيسي، اليوم السبت 6 أبريل 2024، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونواب مجلسي النواب والشيوخ فضلا عن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والثقافة والإعلام.

وقال الرئيس السيسي: "بالأمس القريب، أديت اليمين الدستورية، معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظا على سلامة أراضيه، واليوم أعاهد الله بأن استمر فى السعى والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر، وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي".

وجاء أبرز تصريحات الريس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن الحوار الوطني، كما يلي؛