مظاهرات في تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات وإتمام صفقة التبادل

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، خروج مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات وإتمام صفقة تبادل للمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أشعل المتظاهرون النيران في شارع بيجن، ولم تقم الشرطة بإطفائها بسبب تفاقم الأزمة بصورة كبيرة، ومطالبة المتظاهرين بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حمل العديد من المتظاهرين المشاعل، كما هو معتاد في احتجاجات عائلات المحتجزين، وذلك قبل ساعات من انطلاق مفاوضات الهدنة في مصر.

كما تحدثت عائلات المحتجزين، الواحد تلو الآخر، وأصبح خطابهم أكثر عدائية بشكل ملحوظ أكثر مما كان عليه في الأسابيع السابقة، حيث دعا شقيق أحد المحتجزين لإطلاق سراح المحتجزين "بالقوة" إذا لزم الأمر.