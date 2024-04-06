استهدفها صاروخ.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له كانت تعمل في الأجواء اللبنانية جراء استهدافها بصاروخ أرض – جو.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي "أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد أن الحادث قيد التحقيق الآن.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف حزب الله أنه أسقط طائرة دون طيار من طراز هيرميس 450، فوق الأجواء اللبنانية.

وفي فبراير الماضي، تمكن حزب الله من إسقاط طائرة دون طيار أخرى من طراز هيرميس 450، مما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شن غارات في عمق لبنان للمرة الأولى منذ سنوات.