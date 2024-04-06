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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقته الخاصة.. كولر يحتفل بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

كولر
كولر

احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بانتصار الفريق على سيمبا التنزاني في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مما أهله للمربع الذهبي من البطولة.


ونشر كولر صورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وهو يحتفل بالتأهل للمربع الذهبي، وظهر وهو يحمل كوبًا من الكابتشينو وكتب قائلًا: "أنا سعيد للغاية بصعودنا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأستمتع باللحظة مع كوب الكابتشينو، وأتطلع لمباراة إنبي المقبلة في الدوري".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٢٢٨٣٨
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