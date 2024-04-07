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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طفل يستفسر: ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتي؟|علي جمعة: «رحمة بنا»

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول: "ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتى؟".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الأحد: "دي كانت هتبقى ورطة كبيرة، وكل لما هو عايش عليه الصلاة والسلام، كل ما الوحى نازل والدين يتسع، والأوامر بتكتر والتكاليف بتكتف". 

وتابع: "ده تخيل منك يا جدع أنت ده حاجة غريبة جدًا، سيدنا النبي قال لنا (حياتى خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرًا حمدت الله، وإن وجدت غيره استغفر لكم)".

وأضاف: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطانا أوامر صلاة وصوم وغيره، لو كان عايش كان زمانهم 600 تكليف، وربنا خلاه مش موجود دلوقتى رحمة بنا، صحيح إحنا اتحرمنا من إننا نشوفه، أو نتبرك به".

برنامج نور الدين يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة لية ربنا مخلاش سيدنا النبي عايش لحد دلوقتي برنامج نور الدين

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