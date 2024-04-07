مقـ.تل امرأة بشظايا طائرة أوكرانية ذاتية القيادة في منطقة بيلغورود الروسية

قال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف إن امرأة قتلت يوم الأحد عندما أصابت شظية من طائرة أوكرانية بدون طيار سيارة كانت تسير في منطقة بيلغورود الروسية.

وقال جلادكوف في بيان عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، إن أربعة أشخاص آخرين، بينهم طفلان، أصيبوا بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية أربع طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مدينة بيلغورود.

وتتعرض منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، لهجوم منتظم من القوات الأوكرانية منذ عام 2022، حيث قُتل 25 شخصًا في ضربة صاروخية واحدة على مدينة بيلغورود في ديسمبر.