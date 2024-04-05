صحف أمريكية وعبرية: إسرائيل أصبحت منبوذة وعالقة في غزة

سلطت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية الضوء على تصاعد الخلافات الأمريكية الإسرائيلية على خلفية الحرب المستمرة التي تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة، وتداعيات مقتل عمال الإغاثة الأجانب في غارة إسرائيلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ، إن رفض إسرائيل الانخراط في المسار الدبلوماسي سيقود إلى مستقبل يتسم بانعدام الأمن والحرب الدائمة وجعل إسرائيل منبوذة.

وأوضحت الصحيفة أن الفوائد الإجمالية للحرب بالنسبة لإسرائيل حتى الآن تظل مخيبة للآمال، كما أن "إستراتيجيةَ حكومة بنيامين نتنياهو في استخدام الضغط العسكري لإطلاق سراح الأسرى مُنيت بفشل ذريع".

في غضون ذلك، قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن إسرائيل عالقة في غزة وتظل بعيدة كل البعد عن هدفها الذي تتحدث عنه وهو تدمير حركة المقاومة حماس.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن إسرائيل يبدو أنها متورطة في حملة عسكرية من غير المرجح أن تحقق سوى تقدم تدريجي وبتكاليف باهظة، مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بأن تتحلى بالصدق عبر دفع إسرائيل بقوة في الاتجاه الذي ينبغي أن تسلُكَه.