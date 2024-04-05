عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف أمريكية وعبرية: إسرائيل أصبحت منبوذة وعالقة في غزة

صدى البلد

سلطت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية الضوء على تصاعد الخلافات الأمريكية الإسرائيلية على خلفية الحرب المستمرة التي تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة، وتداعيات مقتل عمال الإغاثة الأجانب في غارة إسرائيلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ، إن رفض إسرائيل الانخراط في المسار الدبلوماسي سيقود إلى مستقبل يتسم بانعدام الأمن والحرب الدائمة وجعل إسرائيل منبوذة.

وأوضحت الصحيفة أن الفوائد الإجمالية للحرب بالنسبة لإسرائيل حتى الآن تظل مخيبة للآمال، كما أن "إستراتيجيةَ حكومة بنيامين نتنياهو في استخدام الضغط العسكري لإطلاق سراح الأسرى مُنيت بفشل ذريع".

في غضون ذلك، قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن إسرائيل عالقة في غزة وتظل بعيدة كل البعد عن هدفها الذي تتحدث عنه وهو تدمير حركة المقاومة حماس. 

وأوضحت المجلة الأمريكية أن إسرائيل يبدو أنها متورطة في حملة عسكرية من غير المرجح أن تحقق سوى تقدم تدريجي وبتكاليف باهظة، مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بأن تتحلى بالصدق عبر دفع إسرائيل بقوة في الاتجاه الذي ينبغي أن تسلُكَه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

ترشيحاتنا

البلدوزر : مرتبي بالأهلي كان 250 جنيه.. وفي البرتغال 3 آلاف دولار

المفتي: العلماء تحدثوا عن ظواهر طبيعية تصاحب ليلة القدر.. الأهم استنارة القلب

إمام عاشور يفجر مفاجأة : بروح لطبيب نفسي لهذا السبب

وفاة والد مروان محسن لاعب الأهلي السابق

رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش في الغرفة السوداء

رامز جاب من الآخر.. انفعال وعصبية عبدالمنعم والونش بعد الوقوع في الطرنش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

فيديو

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ