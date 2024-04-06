أيرلندا تعاقب الاحتلال وتسحب استثمارات بملايين الدولارات من بنوك وشركات إسرائيلية

سحبت الحكومة في أيرلندا استثمارات لها بملايين اليورو من عدة شركات إسرائيلية، بما في ذلك بعض من أكبر بنوكها، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية الأيرلندية لإدارة الخزانة.

وأضافت الوكالة الأيرلندية أنها اتخذت قرارا بسحب ما يقرب من 3 ملايين يورو من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها في صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي.

ويتعلق قرار التصفية بمساهمات بقيمة إجمالية قدرها 2.95 مليون يورو (3.2 ملايين دولار) في ستة شركات منها بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك الخصم الإسرائيلي، وبنك مزواجي، والبنك الدولي الأول، ومتاجر رامي ليفي.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهدت أيرلندا موجة تضامن شعبي وسياسي لافت مع الفلسطينيين في صفوف الأحزاب والهيئات المدنية في البلاد.

وتاريخيا، ساندت الأحزاب والقوى السياسية والمدنية الأيرلندية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعربت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أيرلندا تعد الدولة الأكثر عداء لإسرائيل في أوروبا إلى جانب النرويج.

وفي مارس الماضي، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار -في كلمة له خلال حفل استقبال في البيت الأبيض- إن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن أهل غزة يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي.