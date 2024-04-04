العالم تحول ضد إسرائيل.. بايدن يهدد نتنياهو

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدد خلال مكالمتهما الهاتفية بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصادر مطلعة أن بايدن انتقد بشدة سلوك إسرائيل في الأيام الأخيرة بشأن مقتل عمال الإغاثة، وطلب من نتنياهو التحرك فورا لمعالجة القضية الإنسانية ونتنياهو تعهد بذلك.

وأضافت القناة 13 أن واشنطن غاضبة بشدة إزاء سلوك نتنياهو وتعتبر أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها.

في الوقت نفسه، نقلت نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر سياسية أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مضمون رسالة البيت الأبيض بعد مكالمة نتنياهو وبايدن قاسية للغاية.

كما قالت الهيئة إن بايدن طالب نتنياهو -خلال الاتصال الهاتفي- بمحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة. وأكد موقع أكسيوس -نقلا عن مصدر مطلع- أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة.

وأوضحت تقارير إعلامية أن بايدن رفض الحديث في مكالمته مع نتنياهو عن أي تفاصيل متعلقة بعملية إسرائيلية محتملة في رفح، مشيرة أن الرئيس بايدن حث نتنياهو على اتخاذ إجراءات فورية وإن من جانب واحد لوقف معاناة المدنيين فورا.

وأبلغ بايدن نتنياهو إن العالم تحول ضد إسرائيل وإن حلفاء لواشنطن أبلغوها بتحول في سياستهم، وأن واشنطن ستعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونجرس مؤقتا.