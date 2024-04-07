لدعمها الاحتلال.. دعوى ضد ألمانيا أمام العدل الدولية

أقامت دولة نيكاراجوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال وتعليق تمويل الأونروا.

ولفتت تقارير إخبارية إلى أن أولى جلسات محكمة العدل الدولية لهذه القضية تعقد الاثنين، للنظر في دور ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية.

القضية التي رفعتها نيكاراجوا على ألمانيا تستهدف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل غير مباشر.

وقال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع: "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة".

وصرح فيشر للصحفيين في برلين يوم الجمعة بالقول: "نرفض اتهامات نيكاراجوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".

وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراجوا لسنوات.

تأتي جلسة يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.