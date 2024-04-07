حسام موافي يكشف أسباب زيادة ضربات القلب.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب ضربات القلب السريعة.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد،: "الانفعال يزيد من ضربات القلب، وأيضا الصرع".

وأشار إلى أن نبضات القلب السليمة في الجسم تتراوح من 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة.

ونصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أستاذ طب الحالات الحرجة، بالذهاب إلى دكتور متخصص في كهرباء القلب.

وأضاف: "الصرع بؤرة كهربائية في المخ عندما تنشط تخرج كهرباء وتسبب حالة من التشنجات"، موضحا: "في القلب بؤرة كهربائية أيضا تسبب زيادة في ضربات القلب، وأحيانا تكون البؤرة خطيرة وأحيانا تكون حميدة".