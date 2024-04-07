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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شانجان CS35 plus الجديدة تباع بهذه الأسعار

شانجان CS35 plus
شانجان CS35 plus الجديدة تباع بهذه الأسعار

يطرح الصانع الصيني الكثير من الإصدارات الخاصة به في السوق المصري للسيارات، في ظل زيادة الاقبال علي شراء السيارات الصينية لما توفره من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ، بالإضافة الي ان أسعار السيارات تشهد تراجعا في قيمة الأوفر برايس خلال هذه الفترة ، مما زاد اقبال علي شراء السيارات الجديدة .

شانجان CS35 plus الجديدة تباع بهذه الأسعار

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- محرك شانجان CS35 plus موديل 2024 :

شانجان CS35 plus الجديدة تباع بهذه الأسعار

وتصل سعه خزان وقود سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 الي 53 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومدعومة بـ عبلة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 160 حصان .

- أبعاد شانجان CS35 plus موديل 2024 :

شانجان CS35 plus الجديدة تباع بهذه الأسعار

وتتوافر سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4330 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- أسعار شانجان CS35 plus موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

شانجان CS35 plus الجديدة تباع بهذه الأسعار

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 تباع بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS35 plus موديل 2024 تباع بسعر 980 ألف جنيه.

الإصدارات الخاصة الصانع الصيني أسعار السيارات شانجان CS35 PLUS موديل 2024 الاوفر برايس شراء السيارات الجديدة

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