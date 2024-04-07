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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

26 حفلة.. فعاليات وسهرات عربية وإسلامية علي مسارح القاهرة والإسكندرية في رمضان

مدحت صالح
مدحت صالح

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجها الفني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم الذي ضم العديد من الامسيات الفنية شملت عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية إلي جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا.

وانطلقت الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف مساء الخميس 21 مارس  بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتلاها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته وقدم نخبة مختارة من الإبتهالات والاناشيد التي عكست اجواء الشهر المعظم، وتوالت الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بمشاركة المنشدان ايهاب يونس وعبد الرحمن بلاله وقدموا باقة من الاناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية  ، دينا الوديدي وفرقتها بمجموعة مختاره من اعمالها المميزة التي مزجت بين الغناء التقليدي والتراث الشعبي مع الموسيقي الحديثة  ، سعد العود وفرقته بمشاركتة الاولي بحفلات الاوبرا وقدم اشهر اعمال الموسيقي العربية بأسلوبه الخاص بمصاحبة آلة العود ، شيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته حيث ابدع بتقديم اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية  ، ماريمبا  نسمة عبد العزيز وفرقتها التي امتعت جمهور الاوبرا بمختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي اعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا.

وشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو احمد عامر تضمن باقة من اشهر اعماله التي قدمها خلال مشواره الفني وقدم الموهبة الشابة حبيبه سامي الحفناوي  ، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر التي امتعت جمهور المسرح  بباقة من اشهر اعمال تترات الاعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة اجيال.

كما احتضن المسرح الصغير 3  سهرات عربية واسلامية  اقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر والتي استعرضت ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها حيث انطلقت السهرات في التاسعة مساء الاحد 24 مارس بسهرة لدولة باكستان  استعرضت خلالها الفنون الاسيوية مع تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية بحضور السفير الباكستاني ساجد بلال وعدد من الدبلوماسين والجالية الباكستانية بمصر، تلاها سهرة فلسطينة لفرقة"  مقام " الموسيقية في مشاركتها الاولي ببرامج الاوبرا وقدمت مؤلفات موسيقية تمزج بين التراثي والمعاصر مع الحفاظ علي الروح والهوية الفنية الفلسطينية المميزة.

واختتمت السهرات دولة اندونيسيا بعرض حمل عنوان " اندونيسيا الجنة علي الارض تضمن الانشاد الديني والموسيقي والرقصات الشعبية الاندونيسية .

كما استضاف  المسرح الصغير مجموعة من حفلات الموسم الفني للاوبرا قدمت خلالها مجموعات اوبرا القاهرة لموسيقي الحجرة رباعي كلارينت " محمد حمدي " مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التي كتبت خصيصا لآلة الكلارينت ..واحيا الفنان يحي خليل حفلا بباقة من اعماله التي تتميز بطابع فني فريد يمزج بين الموسيقي المصرية وموسيقي الجاز.

وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية  أقيم حفلين  لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات تضمن الحفل الاول مختارات من اهم  الاعمال الروحانية لكبار المؤلفين  و الحفل الثاني  احتفالا بليلة القدر.

و بمسرح الجمهورية  اقيم حفل لمركز تمنية المواهب فصل كورال الاطفال والشباب اشراف الدكتور سامح صابر وتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار   في اطار الاحتفال بعيد الام ،كما احيت الفرقة القومية للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي تضمن مختارات من اروع المؤلفات الغنائية من الزمن الجميل ..
واوبرا الاسكندرية " مسرح سيد درويش استضاف حفلا آخر للفنان يحي خليل كما احيت  اوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو شريف محي الدين حفلا موسيقيا بمجموعة من الاعمال العالمية لكبار المؤلفين .

وواصلت الاوبرا رسالتها التنويرية خلال الشهر المعظم بباقة من الفعاليات الثقافية والفكرية التي نظمها النشاط الثقافي والفكري علي مختلف مسارحها  بدأت بصالون الاوبرا الثقافي بعنوان الفن وقضايا المجتمع مساء الاربعاء 13 مارس بالمسرح الصغير ،تلاه امسية ثقافية لكتاب الموسيقار الراحل عبده داغر بعنوان ظاهرة غير قابلة للتكرار -  صالون ثقافي بعنوان ليالي رمضان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم امسية انوار رمضان من سلسلة بهجة الروح - حفل لفرقة الانفوشي للانشاد بباقة من المؤلفات الروحانية تقديم محمد الابياري  - الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بالتعاون مع ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والختام بصالون ثقافي بعنوان" العالم العربي الي اين " استضاف الدبلوماسي والمفكر البارز الدكتور مصطفي الفقي .

الإبتهالات الدينية اعمال الموسيقي العربية الأناشيد والابتهالات الأناشيد الدكتورة نيفين الكيلاني

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