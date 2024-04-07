مصطفى شعبان: مسلسل "المعلم" الأعلى المشاهدة بشهادة الشارع.. السوشيال ميديا ليست مقياسا

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن النجاح في أي عمل هو شيء واضح وظاهر، والعمل من أجل تحقيق النجاح سواء في الشارع أو السوشيال ميديا واضح ايضًا، منوهًا بأن نجاح الأعمال توثق من خلال آراء الجمهور من خلال أخبار الصحافة ايضًا.

وقال "مصطفى شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية "المعلم" هو المسلسل الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي 2024، وهو من إنتاج شركة سينرجي والمتحدة.

وشدد مصطفى شعبان على أن "المعلم" هو الأعلى مشاهدة بشهادة الشارع والشركة المنتجة، موضحًا أن الشارع والجمهور هو الذي يقيم أي عمل والشارع كاشف للنجاح، منوهًا بأنه لا يقيس النجاح من السوشال ميديا ولكن يقيسه من خلال الجمهور، مؤكدا أن المقايس دائمًا هو الشارع وايضًا الشركات المنتجة والإعلانات.