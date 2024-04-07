مصطفى شعبان: درست الطب وحولت لإعلام وخبيت على أهلي

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه في فترة الدراسة طلب من والديه تغيير مسار دراسته من الطب إلى دراسة الاعلام، معقبا "محستش نفسي في طب خالص و مقدرتش اكمل فيها لقيت نفسي عايز اروح اعلام".

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه درس الطب لمدة عام واحد، وبعدها حول للاعلام للدراسة بها، موضحا أن لم يخبر أهله بفكر رحيله من كلية طب لإعلام، قائلا:"مقولتلهمش الا أما روحت اعلام ودرست وقضيت وقت فيها ودخلت الامتحان".

وأشار مصطفى شعبان إلى أن رد فعل أسرته على انتقاله من دراسة الطب لدراسة الإعلام كان الضحك الهستيري ومفاجأة كبيرة لهم، موضحا أنه لم يخبرهم من البداية لعدم توقعه رد فعلهم على هذا الخبر.