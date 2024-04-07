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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هجوم المسيرات على محطة زابوريجيا النووية "حادث خطير"

زابوريجيا النووية
زابوريجيا النووية

أعلنت هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي "اكسX " أن هجمات الطائرات بدون طيار ، اليوم الأحد، على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تسببت في أضرار بالمبنى الذي يضم أحد مفاعلاته الستة ولكن لم تتعرض السلامة النووية للخطر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "الأضرار التي لحقت بالوحدة 6 لم تعرض السلامة النووية للخطر، ولكن هذا حادث خطير يمكن أن يقوض سلامة نظام احتواء المفاعل".

وأضاف رئيس الوكالة، رافائيل جروسي، أنه كانت هناك ثلاث "ضربات مباشرة" لهذه المباني.

وحذر جروسي من أن: "الهجمات الطائشة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي كبير ويجب أن تتوقف فورا".

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