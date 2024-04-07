إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بمقطورة نقل بأسوان

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ومقطورة نقل بقرية الرغامة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومقطورة نقل عند قرية الرغامة غرب التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال أسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

حادث

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

كما تم رفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.