تخصيص خط ساخن.. الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس

اعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ والاستعداد القصوى تحسبا لتقلبات الطقس.

وصرح اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، انه في ضوء التحذير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يشير إلى حالة من التقلبات الجوية غدا الأثنين، من المحتمل تعرض مناطق من المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ٣٠٪؜.

أشار رئيس الوطنية للسلامة إلى

توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في هذا الشأن، حيث تم رفع حالة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية التى قد تنجم عن الأمطار او الرياح المتوقعة.

وتتلقى غرفة عمليات وأزمات محافظة الإسماعيلية اي بلاغات عن تأثيرات سوء الأحوال الجوية على سير الحياة اليومية

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