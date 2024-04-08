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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ملخص أحداث الحلقات 28 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات 28 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية خلال موسم دراما رمضان 2024.  

في الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، استطاعت طائفة الحشاشين قتل دنيا زاد زوجة حسن الصباح، وذلك أثناء حديثها مع مجموعة من النساء عن حسن الصباح وكذبه وضلاله، وبعدها تم خطف خديجة ابنة حسن الصابح وروجعها لقلعة الموت.

ومن ناحية أخرى اعترض ابن حسن الصباح «الهادي»، على قتل والدته إلا أن «الصباح» أمره بالانصياع للأمر لأنها أصبحت عدوة لهم.

بدأ عرب السويركى حربه ضد عبدربه في الحلقة 28 من مسلسل «حق عرب»، واتهمه بأن دفن جثث في مكان ملكه، ومع التحريات التي أقامتها الشرطة لم يجدوا أي إثبات ضده.

أما الحلقة 28 من مسلسل محارب، يراقب ابن عم حسن الرداد المحامي حسام الجيوشي في لقائه بمجدي النمرود، وأخبره عن مقابلته لجيهان وطلباتها، كما أمره بتنفيذها لكي يصل لما يريده.

 

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