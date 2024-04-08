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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكشف عن موعد انتخابات الغرف السياحية ومجلس الاتحاد العام

احمد الوصيف رئيس
احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية

أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية انه فور نشر القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة  ٢٠٢٤ بشأن أعداد مندوبي الغرف في عمومية الإتحاد والقرار الوزاري رقم ١٠٧ بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي لأعضاء مجالس إدارات الغرف واللذين نشرا في ٤ أبريل الجاري عقدت الغرف السياحية الخمس اجتماعات طارئة لاتخاذ ما يلزم للدعوة لإجراء انتخابات مجالس إداراتها للدورة الثامنة عشر وكذا انتخابات مندوبي كل غرفة في عمومية الاتحاد.


وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية واجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي.

 وقد اجازت اللائحة التنفيذية فى المادة ٣١ منها لمجلس ادارة الاتحاد اجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و ٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة وحيث ان حالة الضرورة متوافرة فى ظل الظروف الراهنة حيث ان اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤ وقراراي الفئوية ومندوبي لغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في ٤ أبريل الجاري  وان الفترة المتبقية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ يتخللها اجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة وتحقيقا لرغبة المشرع فى اجراء انتخابات ديمقراطية عاجله تحل محل مجالس التسيير بدلا من الانتظار لأول عام ٢٠٢٥ الامر الذى به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونا لاستخدام مجلس ادارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.


وعليه فقد عقدت الغرف السياحية اجتماعاتها الطارئة أمس لاتخاذ قراراتها للشروع فورا في الدعوة للانتخابات والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وتحديدا من ١٥ أبريل الجاري ولمدة أسبوع تنتهي في ٢١ ابريل على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.


وصرح الوصيف أن انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس ادارات الغرف و مندوبيها لدى عمومية الإتحاد وقدم الوصيف الشكر للسادة أعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والاتحاد متمنيا نجاح العملية الانتخابية وتولي الأصلح.

رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات الانتخابات الجمعيات العمومية السياحة والاثار

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