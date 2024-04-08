ضخ السلع بأسعار مخفضة.. كيف تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر؟

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر المبارك من رفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ، كما تعمل الوزارة على طرح السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين من خلال المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة.

حملة عرض ومبادلة



ومن جانبها، تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.

ويقول الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الهدف من الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات.

وأشار إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

البيض بأسعار مخفضة



وأطلقت وزارة الزراعة ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة؛ وذلك في إطار خفض العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عليهم، وذلك من موقع الزراعات المحمية بالدقي، حيث تجوب تلك السيارات الميادين العامة وبعض المحافظات للبيع بأسعار مخفضة.



وتهدف وزارة الزراعة إلي طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين سواء فى المنافذ الثابتة أو المتحركة، لتغطية جميع مناطق الجمهورية حتى النائية منها.

الكعك والبسكويت





وتم طرح الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة، حيث أن سعر كيلو البسكويت النشادر 160 جنيهًا، والبسكويت اللوكس بـ 180 جنيهًا، أما سعر كيلو الكعك السادة فيبلغ 220 جنيهًا، ويصل سعر كيلو الكعك بالعجوة والمكسرات إلى 250 جنيها، أما الكعك المشكل بالمكسرات فيبلغ سعره 350 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو بيتي فور المشكل إلى 200 جنيه، أما الغريبة السادة فيصل سعرها إلى 180 جنيهًا، أما الغريبة بالمكسرات فيصل سعر الكيلو منها إلى 220 جنيهًا .

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك إلغاء دعم الاسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.





وشدد وزير الزراعة على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة "المبيدات والعفن البنى وصحة الحيوان " لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ لضمان عدم تأخير أى شحنات تصديرية أو الإفراج عن الواردات وفحص السلع الإستراتيجية.



الحملات التفتيشية

وأصدر القصير توجيهاته أيضا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها والمرور كل فى نطاقه والمتابعة لضمان سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.



كما وجه المسئولين عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك المسئولين عن الإنذار المبكر والتغييرات المناخية بالاستمرار فى رصد أى ظواهر مؤثرة وإصدار الإرشادات الفنية للمزارعين من خلال الأدوات والتطبيقات المتاحة.